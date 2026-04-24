Le numéro 13 se confie

À l’occasion du premier match de la série Canadiens-Lightning au Centre Bell, vendredi, Cole Caufield offre aux partisans un texte intéressant publié dans The Players' Tribune.

Dans ce billet intitulé «Can Someone Get My Old Man a Canadiens Hat?», Est-ce que quelqu’un peut donner une casquette des Canadiens à mon père?, il revient sur son enfance, le début de sa carrière avec le Tricolore, mais surtout, il s’adresse aux partisans avant ce premier match à Montréal.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque analyser ce texte juste avant le troisième match de la série Canadiens-Lightning, vendredi, au micro de Patrick Lagacé.

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