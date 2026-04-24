Albums à ne pas manquer

La scène musicale s'anime avec plusieurs lancements majeurs.

Noah Kahan présente son album très attendu, The Great Divide, qui mélange habilement folk et pop.

De son côté, Meghan Trainor propose Toy With Me, un album aux notes printannières. Enfin, les Foo Fighters reviennent avec leur douzième album, Your Favorite Toy, un opus mordant qui marque une nouvelle étape après la disparition de leur batteur Taylor Hawkins.

Écoutez la chroniqueuse culturelle, Catherine Beauchamp, nous partager les dernières sorties musicales de la semaine, au Québec maintenant vendredi.