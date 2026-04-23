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Canadiens-Lightning

Les Canadiens devront faire preuve d’opportunisme à cinq contre cinq

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 23 avril 2026 17:17

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Martin McGuire
Martin McGuire
Les Canadiens devront faire preuve d’opportunisme à cinq contre cinq
Martin McGuire / Cogeco Média

Les Canadiens de Montréal accueilleront le Lightning de Tampa Bay, vendredi soir, au Centre Bell, pour le troisième match de la série éliminatoire entre les deux équipes.

Écoutez le descripteur des matchs des Canadiens, Martin McGuire, faire le point avec Meeker Guerrier et Philippe Cantin.

Les sujets discutés

  • L'entraîneur du Lightning, Jon Cooper, prône un style physique, inspiré des Panthers de la Floride;
  • Martin St-Louis maintient l’approche des Canadiens, axée sur la vitesse et la pression.
  • Les joueurs, dont Arber Xhekaj et Phillip Danault, restent concentrés sur leur tâche;
  • Les Canadiens devront faire preuve d’opportunisme à cinq contre cinq;
  • L'importance du soutien des partisans montréalais pour les deux prochains matchs.

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