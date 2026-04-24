Un portrait édulcoré?

Le film Michael, réalisé par Antoine Fuqua, retrace la genèse et l'ascension fulgurante de Michael Jackson.

Cependant, l'étroit contrôle exercé par les héritiers du chanteur, agissant comme producteurs délégués, soulève des critiques sur l'authenticité du récit.

Des scènes cruciales abordant les accusations de pédophilie auraient été supprimées après que les héritiers aient versé 15 millions de dollars aux producteurs pour modifier la fin.

Si la performance de Jaafar Jackson et les séquences musicales sont saluées, le film est critiqué pour son manque de profondeur historique et son refus d'aborder les aspects les plus sombres de la vie de la star.

Écoutez la chronique culturelle de Catherine Beauchamp avec Henry Arnaud, correspondant à Hollywood, vendredi au Québec maintenant.