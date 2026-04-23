Canadiens-Lightning

Les joueurs du Lightning de Tampa Bay se sont entraînés au Centre Bell, jeudi, à 24 heures du troisième match de leur série éliminatoire contre les Canadiens de Montréal.
Écoutez Jeremy Filosa, qui était présent sur place, nous résumer l'entraînement du Lightning, au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Écoutez...
- Scott Sabourin admet qu'il a frappé Josh Anderson trop tard en fin de troisième période au deuxième match, notant que son timing était mauvais;
- L'ancien des Canadiens, Corey Perry, assume son rôle d’ennemi au Centre Bell, évoquant la rivalité en séries éliminatoires.
- Dans un long point de presse, l'entraîneur du Lightning, Jon Cooper, loue Nikita Kucherov.