Canadiens-Lightning

Les joueurs du Lightning de Tampa Bay se sont entraînés au Centre Bell, jeudi, à 24 heures du troisième match de leur série éliminatoire contre les Canadiens de Montréal.

Écoutez Jeremy Filosa, qui était présent sur place, nous résumer l'entraînement du Lightning, au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

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