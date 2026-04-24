Quand la sémiologie rencontre la glace

Dans sa chronique, Biz présente le documentaire Le sport et les hommes (1961) qui analyse le hockey non pas seulement comme un jeu, mais comme un symbole de la lutte entre l'homme et l'hiver.

Fruit d'une collaboration entre le sémiologue français Roland Barthes et l'intellectuel québécois Hubert Aquin, ce film riche en archives des années 50 montre notamment Maurice Richard dans le feu de l'action.

Écoutez la critique de Biz du film Le sport et les hommes de Hubert Aquin, au micro de Philippe Cantin, vendredi après-midi.