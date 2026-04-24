Les ventes liées aux magasins qui ont des produits des Canadiens de Montréal sur leurs tablettes explosent en séries éliminatoires, observe un propriétaire de magasins Sports Experts, Paul-André Goulet.

Les ventes par rapport à l'année 2024, où le Tricolore n'a pas participé aux séries, ont augmenté de 517 % dans les succursales de M. Goulet.

Ce n'est que le début, indique-t-il, soulignant qu'advenant le cas où l'équipe montréalaise accédait aux rondes subséquentes en séries, les ventes exploseraient encore davantage.

Écoutez Paul-André Goulet, vice-président de Destination Centre-Ville et propriétaire de dix magasins Sports Experts, témoigner du phénomène, vendredi, au micro de Philippe Cantin.