 Aller au contenu
Coût du kérosène

Une facture de plus de 4 milliards $ pour American Airlines

par 98.5

0:00
5:58

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 23 avril 2026 18:02

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Une facture de plus de 4 milliards $ pour American Airlines
À vos intérêts / Cogeco Média

American Airlines a présenté jeudi matin ses résultats du premier trimestre et a dû revoir ses prévisions à la baisse en raison du conflit en Iran. Son coût de carburant va augmenter de 4 milliards de dollars en 2026...

Écoutez la chroniqueuse économique Michèle Boisvert à ce sujet au micro de Philippe Cantin.

Les sujets discutés

  • Americain Airlines n'est pas certaine de faire des profits cette année en raison de la hausse des coûts du kérosène;
  • Tour d'horizon des récentes annonces des compagnies aériennes en Amérique du Nord;
  • On craint une pénurie de kérosène en Europe.

Vous aimerez aussi

Des Québécois se tournent vers les «destinations dupes» pour économiser
Lagacé le matin
Des Québécois se tournent vers les «destinations dupes» pour économiser
0:00
8:00
Une retraite émotive après 51 ans de carrière pour François Gagnon
Radio textos
Une retraite émotive après 51 ans de carrière pour François Gagnon
0:00
15:55
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Le cessez-le-feu prolongé de trois semaines
Rattrapage
Entre Israël et le Liban
Le cessez-le-feu prolongé de trois semaines
«Le défi pour Carney: les Canadiens ne connaissent pas sa stratégie»
Rattrapage
Relations Canada-États-Unis
«Le défi pour Carney: les Canadiens ne connaissent pas sa stratégie»
Bisbille dans le vestiaire: Gilles Bélanger quitte la CAQ par égo
Rattrapage
Revue de l'actualité façon métaphores sportives
Bisbille dans le vestiaire: Gilles Bélanger quitte la CAQ par égo
Les Canadiens devront faire preuve d’opportunisme à cinq contre cinq
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Canadiens-Lightning
Les Canadiens devront faire preuve d’opportunisme à cinq contre cinq
«Je ne me lève pas en pensant aux États-Unis» -Mark Carney
Rattrapage
Un ton musclé face aux pressions américaines
«Je ne me lève pas en pensant aux États-Unis» -Mark Carney
De la cuisine à la maison autosuffisante pour le chef Charles-Antoine Crête
Rattrapage
Documentaire: Un chef en terrain inconnu
De la cuisine à la maison autosuffisante pour le chef Charles-Antoine Crête
Quelle est la stratégie de Christine Fréchette?
Rattrapage
Première impression de la première ministre
Quelle est la stratégie de Christine Fréchette?
«On pense que cette fois-ci, c'est la bonne» -Dr François Marquis
Rattrapage
Investissement pour l'hôpital Maisonneuve-Rosement
«On pense que cette fois-ci, c'est la bonne» -Dr François Marquis
Les Ducks ne sont pas à sous-estimer
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Séries éliminatoires de la LNH
Les Ducks ne sont pas à sous-estimer
La fonte du glacier Thwaites menace des dizaines de millions de personnes
Rattrapage
Augmentation du niveau de la mer en Antarctique
La fonte du glacier Thwaites menace des dizaines de millions de personnes
Jean-Sébastien Girard insuffle un vent de nostalgie à «Bonsoir bonsoir!»
Rattrapage
Les influences des années 80 et 90
Jean-Sébastien Girard insuffle un vent de nostalgie à «Bonsoir bonsoir!»
«On passe du papier au concret», assure Christine Fréchette
Rattrapage
700 millions pour l'hôpital Maisonneuve-Rosemont
«On passe du papier au concret», assure Christine Fréchette
Danick Martineau n'en peut plus d'attendre
Rattrapage
Premier match des séries à la maison
Danick Martineau n'en peut plus d'attendre
L'histoire de Sylvie Charbonneau et de son fils, greffé deux fois
Rattrapage
Semaine du don d'organes
L'histoire de Sylvie Charbonneau et de son fils, greffé deux fois