Coût du kérosène

American Airlines a présenté jeudi matin ses résultats du premier trimestre et a dû revoir ses prévisions à la baisse en raison du conflit en Iran. Son coût de carburant va augmenter de 4 milliards de dollars en 2026...

Écoutez la chroniqueuse économique Michèle Boisvert à ce sujet au micro de Philippe Cantin.

Les sujets discutés