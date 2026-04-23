Coût du kérosène

American Airlines a présenté jeudi matin ses résultats du premier trimestre et a dû revoir ses prévisions à la baisse en raison du conflit en Iran. Son coût de carburant va augmenter de 4 milliards de dollars en 2026...
Écoutez la chroniqueuse économique Michèle Boisvert à ce sujet au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Americain Airlines n'est pas certaine de faire des profits cette année en raison de la hausse des coûts du kérosène;
- Tour d'horizon des récentes annonces des compagnies aériennes en Amérique du Nord;
- On craint une pénurie de kérosène en Europe.