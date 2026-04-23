Relations Canada-États-Unis

Lors d’un événement tenu à Ottawa, le premier ministre du Canada, Mark Carney, a critiqué l’administration américaine et une journaliste de Bloomberg, concernant les tensions commerciales entre le Canada et les États-Unis.
Écoutez à ce sujet l'analyste de politique fédérale Dimitri Soudas au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Les tarifs de 50 % sur l’acier et l’aluminium et la question de l’alcool américain sur les tablettes canadiennes;
- Pierre Poilievre, Doug Ford et la première ministre du québec, Christine Fréchette, ont réagi sur cette question;
- Les incertitudes autour de la date du 1er juillet persistent;
- La possibilité de prolonger les négociations commerciales trilatérales,