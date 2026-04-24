L'enquêteur du paranormal Christian Page revient sur une rumeur persistante concernant la mort ou la disparition suspecte d'une dizaine de scientifiques américains liés aux secteurs du nucléaire, de l'astrophysique et des ovnis.

Bien que ces histoires alimentent les théories du complot, il invite à la prudence face aux amalgames.

En décortiquant les cas individuels, il démontre que plusieurs de ces décès sont liés à des causes naturelles, comme le cancer ou des problèmes de santé chroniques.

Selon lui, associer ces événements relève du «syndrome du triangle des Bermudes», où l'on crée un mystère collectif là où chaque cas possède sa propre explication logique.

Écoutez Christian Page, enquêteur du paranormal, en discuter avec Philippe Cantin au Québec maintenant.