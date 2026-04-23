Après une rencontre avec les ambassadeurs du Liban, d'Israël et des membres de l'administration américaine, le président américain Donald Trump a annoncé, jeudi, une prolongation de trois semaines du cessez-le-feu entre Israël et le Liban.
Écoutez l'analyste et chercheuse de politique américaine Valérie Beaudoin à ce sujet avec l'animateur Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Prolongation de trois semaines du cessez-le-feu entre Israël et le Liban;
- Il y a encore des frappes entre le Hezbollah et Israël et des tensions croissantes avec l’Iran.
- Lors d’une conférence du Conseil des relations internationales de Montréal, les intervenants ont comparé les priorités politiques et économiques du Canada et des États-Unis;
- Il y a une inquiétude plus marquée des Canadiens face à l’inflation, aux tarifs et à la récession.