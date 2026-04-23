Après une rencontre avec les ambassadeurs du Liban, d'Israël et des membres de l'administration américaine, le président américain Donald Trump a annoncé, jeudi, une prolongation de trois semaines du cessez-le-feu entre Israël et le Liban.

Écoutez l'analyste et chercheuse de politique américaine Valérie Beaudoin à ce sujet avec l'animateur Philippe Cantin.

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