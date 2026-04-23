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Épicerie

Les bons rabais et bonnes recettes de la semaine

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 23 avril 2026 18:22

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Sarah Boily-Brodeur
Sarah Boily-Brodeur
Les bons rabais et bonnes recettes de la semaine
Sarah Boily-Brodeur / Cogeco Média

Écoutez Sarah Boily-Brodeur nous parler des rabais de la semaine chez les grandes bannières d'alimentation au micro de Philippe Cantin.

Et nous offrir de bonnes recettes...

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