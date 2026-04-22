Un père de famille a écopé d'une peine de 18 mois de prison à domicile mardi. L'homme a été reconnu coupable d'avoir brisé le fémur de son nourrisson de deux mois, alors qu'il changeait sa couche.

Bien que le père ait été condamné pour cette fracture précise, le bébé présentait une cinquantaine d'autres fractures lors de son arrivée à l'hôpital.

Plus tôt dans l'émission de mercredi, les animateurs Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau ont exprimé leur profonde indignation face à la sentence.

Écoutez le procureur de la Couronne au DPCP, Me Bruno Des Lauriers, expliquer le jugement rendu mardi, à l'émission La commission.