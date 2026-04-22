Un père de famille a écopé d'une peine de 18 mois de prison à domicile mardi. L'homme a été reconnu coupable d'avoir brisé le fémur de son nourrisson de deux mois, alors qu'il changeait sa couche.
Bien que le père ait été condamné pour cette fracture précise, le bébé présentait une cinquantaine d'autres fractures lors de son arrivée à l'hôpital.
Plus tôt dans l'émission de mercredi, les animateurs Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau ont exprimé leur profonde indignation face à la sentence.
Écoutez le procureur de la Couronne au DPCP, Me Bruno Des Lauriers, expliquer le jugement rendu mardi, à l'émission La commission.
«C'est très inquiétant de voir un bébé de cet âge avec 50 fractures. Par contre, on doit accepter que dans notre système de justice criminelle, ce qui compte devant les tribunaux, c’est ce dont on peut faire la preuve hors de tout doute raisonnable. C’est ce qui a été tranché hier par la Cour dans le dossier du père.»
«Un auditeur nous écrit: "J'ai fait un an de prison pour avoir fait pousser du cannabis. Il est incroyable qu'un père ayant fracturé le fémur de son bébé de deux mois puisse purger sa peine de 18 mois à domicile." Me Des Lauriers, quand les auditeurs décrochent du système de justice et perdent confiance, c'est précisément à cause de situations comme celle-là.»