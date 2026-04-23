Revue de l'actualité façon métaphores sportives

De retour derrière le micro après un mal de gorge, Nathalie Normandeau livre son analyse de la semaine politique marquée par le remaniement ministériel et l'arrivée de Christine Fréchette à la tête du gouvernement.

Pour la chroniqueuse, le ton de la nouvelle première ministre tranche radicalement avec celui de son prédécesseur, apportant une « bouffée d’oxygène » dans les relations avec les partenaires de l'État.

Écoutez Nathalie Normandeau analyser les grands titres de la semaine, jeudi après-midi, au micro de Philippe Cantin.