Attaque meurtrière sur Kyiv

Une attaque russe majeure a frappé un quartier résidentiel de la capitale ukrainienne, Kyiv, la nuit dernière. Au moins 21 personnes ont été tuées, dont quatre enfants âgés de 2 à 17 ans. Les frappes ont également fait 48 blessés et endommagé près de 100 bâtiments.
Écoutez Tetyana Ogerkova, journaliste et responsable du département international à l'Ukraine Crisis Media Center, en compagnie de Philippe Cantin.
La journaliste résume la nuit d'enfer.
«L'alerte aérienne avait sonné en soirée. Tout d'abord, c'était des attaques par drones. Nous avons entendu depuis notre immeuble des drones qui survolaient à côté de notre immeuble. C'est un moment un peu effrayant. On est tout de suite sorti dans le couloir. Heureusement, il n'y avait pas de frappes. On a entendu le travail de la défense anti-aérienne. Et après, vers 3 h du matin, on a été réveillés par des fortes explosions. C'était les frappes par missiles balistiques sur le centre de Kyiv. Nous, on n'était pas, heureusement, dans l'épicentre, mais on entendait très bien, en fait, les explosions énormissimes dans plusieurs endroits.»