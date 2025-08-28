Attaque meurtrière sur Kyiv

Une attaque russe majeure a frappé un quartier résidentiel de la capitale ukrainienne, Kyiv, la nuit dernière. Au moins 21 personnes ont été tuées, dont quatre enfants âgés de 2 à 17 ans. Les frappes ont également fait 48 blessés et endommagé près de 100 bâtiments.

Écoutez Tetyana Ogerkova, journaliste et responsable du département international à l'Ukraine Crisis Media Center, en compagnie de Philippe Cantin.

La journaliste résume la nuit d'enfer.