Politique municipale
Sécurité routière autour des écoles

Québec baisse son financement: «Une douche froide pour le monde municipal»

le 28 août 2025 13:41

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Québec baisse son financement: «Une douche froide pour le monde municipal»
La CAQ s’était engagée à investir 38 millions de dollars par an pour améliorer la sécurité routière autour des établissements scolaires. / Adobe Stock

Alors que la CAQ s’était engagée à investir 38 millions de dollars par an pour améliorer la sécurité routière autour des établissements scolaires, on apprend que la somme disponible ne sera finalement que de 20 millions.

Pourtant, plusieurs villes avaient déjà lancé des projets de sécurisation autour de leurs écoles en comptant sur cette aide du gouvernement du Québec.

Écoutez Guillaume Tremblay, président de l’Union des municipalités (UMQ) et maire de Mascouche, réagir à l’annonce avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

«On ne peut pas dire d'un côté que la sécurité au pourtour des écoles en 2023, c'est important, puis on va annoncer 38 millions de dollars par année. Puis, de l'autre côté, même pas deux ans après, on vient amputer le budget de 18 millions. Vous allez comprendre que pour le monde municipal, c'est une douche froide ce matin.»

Guillaume Tremblay

