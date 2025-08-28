Sécurité routière autour des écoles

Alors que la CAQ s’était engagée à investir 38 millions de dollars par an pour améliorer la sécurité routière autour des établissements scolaires, on apprend que la somme disponible ne sera finalement que de 20 millions.

Pourtant, plusieurs villes avaient déjà lancé des projets de sécurisation autour de leurs écoles en comptant sur cette aide du gouvernement du Québec.

Écoutez Guillaume Tremblay, président de l’Union des municipalités (UMQ) et maire de Mascouche, réagir à l’annonce avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.