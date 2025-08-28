L'Association du camionnage sonne l'alarme

Marc Cadieux, PDG de l’Association du camionnage du Québec (ACQ), interpelle le gouvernement du Québec afin qu'il rétablisse l’ordre sur les routes après une série d’accidents graves impliquant des camions lourds, notamment sur les autoroutes 20 et 30.

L'invité de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez, ainsi que des auditeurs, évoquent des comportements dangereux, des chauffeurs sous-formés et des excès de vitesse, brossant le portrait d'un climat qualifié de « Far West » sur les routes.

Écoutez à ce sujet le PDG de l'ACQ, Marc Cadieux, à La commission.