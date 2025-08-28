Interdiction de la prière de rue

François Legault, premier ministre du Québec, a l'intention de déposer un projet de loi interdisant la prière en public, dans la foulée d’un rapport sur la laïcité publié cette semaine.
Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez commenter l'actualité du jour en ouverture de La commission, jeudi.
«Ça semble être une manière de faire diversion sur la commission Gallant et on se dit: ''mais où sont ces prières?''»
Autre sujet abordé:
- La SAAQ aurait mis des bâtons dans les roues des inspecteurs de l'UPAC, selon La Presse.