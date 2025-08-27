Nouvelle PDG du Parc olympique

Entrée en poste l’été dernier à la suite du départ de Michel Labrecque, qui aura dirigé le Parc olympique pendant 10 ans, Joëlle Brodeur se démarque déjà de ses prédécesseurs par un triplé qui augure certainement un souffle de renouveau au sein de l’institution.

Écoutez Joëlle Brodeur parler de son parcours et de l'avenir du Parc olympique au micro de Philippe Cantin, à l'émission Le Québec maintenant.



Quelles premières réalisées par Joëlle Brodeur

Première présidente-directrice générale promue à l’interne;

Première femme à occuper ce poste;

Plus jeune PDG du Parc olympique en près de 50 ans d’histoire;

Cette gestionnaire au début de la quarantaine a d’immenses défis devant elle.