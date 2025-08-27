Tuerie à Minneapolis

Une énième tuerie est survenue, mercredi, à Minneapolis, au Minnesota, dans une école catholique, causant deux morts, le suicide du tireur et plus d'une dizaine de blessés.

Écoutez l'analyste politique spécialisée en politique américaine Valérie Beaudoin rapporter les événements et les commenter au micro de Philippe Cantin, à l'émission Le Québec maintenant.

