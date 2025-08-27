 Aller au contenu
Tuerie à Minneapolis

«Lâchez-moi avec les pensées et les prières» -Le maire de Minneapolis

par 98.5

le 27 août 2025 17:52

Philippe Cantin
Valérie Beaudoin
La chronique américaine de Valérie Beaudoin / Cogeco Média

Une énième tuerie est survenue, mercredi, à Minneapolis, au Minnesota, dans une école catholique, causant deux morts, le suicide du tireur et plus d'une dizaine de blessés.

Écoutez l'analyste politique spécialisée en politique américaine Valérie Beaudoin rapporter les événements et les commenter au micro de Philippe Cantin, à l'émission Le Québec maintenant.

Les sujets discutés

  • Deux morts, un suicide et une dizaine de blessés à Minneapolis;
  • Le maire de Minneapolis en a marre des «pensées et des prières»;
  • Le manque de réforme sur les armes à feu;
  • La stigmatisation des personnes trans;
  • La liberté d’expression est limitée dans la fonction publique;
  • Un record de Donald Trump pour la plus longue réunion de cabinet.
