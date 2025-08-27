 Aller au contenu
Négociations Canada-États-Unis

«Trump négocie comme un bulldozer, mais Carney joue à la roulette russe»

par 98.5 Sports

le 27 août 2025 17:44

Philippe Cantin
Les négociations commerciales entre le Canada et les États-Unis se sont poursuivies ces derniers jours, impliquant notamment le premier ministre Mark Carney et son ministre Dominique LeBlanc.

Écoutez l'analyste politique Dimitri Soudas commenter ces négociations au micro de Philippe Cantin.

Les sujets discutés

Les secteurs au menu: l'acier, l’acier, l’aluminium, le bois d’œuvre, le cuivre et l’automobile 

Les acteurs canadiens: le premier ministre Mark Carney, le ministre Dominic LeBlanc, Michael Sabia, Marc-André Blanchard ainsi que  l’ambassadrice canadienne à Washington.

Face à la stratégie coercitive de Donald Trump, le gouvernement canadien opte pour la désescalade tarifaire, tout en cherchant à réduire la dépendance commerciale.

«Présentement, le Canada est en train de passer à travers un test de maturité stratégique. Donc, d'un bord, Trump négocie comme un bulldozer institutionnel. Mais de l'autre bord, Carney joue à la roulette russe. C'est ça ma conclusion.»

Dimitri Soudas

