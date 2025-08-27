Négociations Canada-États-Unis

Les négociations commerciales entre le Canada et les États-Unis se sont poursuivies ces derniers jours, impliquant notamment le premier ministre Mark Carney et son ministre Dominique LeBlanc.

Écoutez l'analyste politique Dimitri Soudas commenter ces négociations au micro de Philippe Cantin.

Les sujets discutés

Les secteurs au menu: l'acier, l’acier, l’aluminium, le bois d’œuvre, le cuivre et l’automobile

Les acteurs canadiens: le premier ministre Mark Carney, le ministre Dominic LeBlanc, Michael Sabia, Marc-André Blanchard ainsi que l’ambassadrice canadienne à Washington.

Face à la stratégie coercitive de Donald Trump, le gouvernement canadien opte pour la désescalade tarifaire, tout en cherchant à réduire la dépendance commerciale.