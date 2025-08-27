Entrevue avec l'avocat de Karl Malenfant

Me. Jean-François Bertrand, l'avocat de Karl Malenfant, ex-vice-président de l'expérience numérique à la SAAQ, a défendu son client lors d'une entrevue mercredi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
Écoutez Nathalie Normandeau faire le point sur cet entretien lors de sa chronique au micro de Philippe Cantin.
«C'est lui qui a soulevé la possibilité de faire une entrevue avec nous. Il a dit que son objectif était de rétablir les faits et que son client n'a rien à se reprocher, qu'on a fait de lui un bouc émissaire, qu'on mène contre lui une campagne de mensonges.»