Entrevue avec l'avocat de Karl Malenfant

Me. Jean-François Bertrand, l'avocat de Karl Malenfant, ex-vice-président de l'expérience numérique à la SAAQ, a défendu son client lors d'une entrevue mercredi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

Écoutez Nathalie Normandeau faire le point sur cet entretien lors de sa chronique au micro de Philippe Cantin.