Politique provinciale
Entrevue avec l'avocat de Karl Malenfant

«Il dit qu'on mène contre son client une campagne de mensonges»

par 98.5

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 27 août 2025 17:29

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
«Il dit qu'on mène contre son client une campagne de mensonges»
L'éditorial de Nathalie Normandeau / Cogeco Média

Me. Jean-François Bertrand, l'avocat de Karl Malenfant, ex-vice-président de l'expérience numérique à la SAAQ, a défendu son client lors d'une entrevue mercredi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez. 

Écoutez Nathalie Normandeau faire le point sur cet entretien lors de sa chronique au micro de Philippe Cantin. 

«C'est lui qui a soulevé la possibilité de faire une entrevue avec nous. Il a dit que son objectif était de rétablir les faits et que son client n'a rien à se reprocher, qu'on a fait de lui un bouc émissaire, qu'on mène contre lui une campagne de mensonges.»

Nathalie Normandeau

