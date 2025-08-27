Commission Gallant

Karl Malenfant, ex-vice-président Expériences numériques à la SAAQ, est celui qui a longtemps été pointé du doigt pour le fiasco SAAQclic.

Son avocat, Me Jean-François Bertrand, tient à dénoncer publiquement «une campagne de faussetés» relayées au sujet de son client depuis 2023.

Écoutez-le défendre Karl Malenfant, mercredi, en primeur à La commission, en discussion avec les animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.