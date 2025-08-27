Karl Malenfant, ex-vice-président Expériences numériques à la SAAQ, est celui qui a longtemps été pointé du doigt pour le fiasco SAAQclic.
Son avocat, Me Jean-François Bertrand, tient à dénoncer publiquement «une campagne de faussetés» relayées au sujet de son client depuis 2023.
Écoutez-le défendre Karl Malenfant, mercredi, en primeur à La commission, en discussion avec les animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«Il [Karl Malenfant] a été l'objet d'une campagne de mensonge à son endroit, qui commence d'ailleurs à sortir depuis deux semaines à la commission [Gallant]. Lorsque les ministres ont dit depuis le début, lorsque tout cela est arrivé en 2023, nous n'étions pas au courant qu'il y avait des dépassements de coûts, etc. C'était de la fausseté magistrale. Et là, heureusement, ça commence à sortir à la commission. Mais il ne faut pas oublier que, depuis six mois, M. Malenfant doit endurer tout ça.»