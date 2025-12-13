L'Unité permanente anticorruption (UPAQ) a rencontré l'une des collaboratrices de Marwah Rizqy, dans le cadre de son enquête criminelle sur le Parti libéral du Québec, révèle un article de La Presse samedi.

Écoutez Caroline Bertand en discuter lors de sa revue de presse à l'émission Signé Lévesque.