L'Unité permanente anticorruption (UPAQ) a rencontré l'une des collaboratrices de Marwah Rizqy, dans le cadre de son enquête criminelle sur le Parti libéral du Québec, révèle un article de La Presse samedi.
Écoutez Caroline Bertand en discuter lors de sa revue de presse à l'émission Signé Lévesque.
«L'entretien s'est déroulé avec la directrice du bureau de circonscription de Marwah Rizqy, Isabelle Lord. Elle avait occupé un rôle de bénévole pour Pablo Rodriguez dans sa course à la chefferie. Je rappelle que Marwah Rizqy a congédié sa chef de cabinet, Geneviève Hinse, et ça a pas mal été le déclenchement de toute cette saga au Parti libéral. Elle avait d'ailleurs nommé Isabelle Lord pour la remplacer. Depuis, le PLQ est secoué par diverses allégations.»