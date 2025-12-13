 Aller au contenu
Justice et faits divers
Revue de presse

Enquête sur le PLQ : l'UPAQ rencontre une des collaboratrices de Marwah Rizqy

par 98.5

0:00
7:10

Entendu dans

Signé Lévesque

le 13 décembre 2025 07:30

Avec

Caroline Bertrand
Caroline Bertrand
Denis Lévesque
Denis Lévesque
Enquête sur le PLQ : l'UPAQ rencontre une des collaboratrices de Marwah Rizqy
L'Unité permanente anticorruption (UPAQ) a rencontré l'une des collaboratrices de Marwah Rizqy, dans le cadre de son enquête criminelle sur le Parti libéral du Québec / Jacques Boissinot / La Presse canadienne

L'Unité permanente anticorruption (UPAQ) a rencontré l'une des collaboratrices de Marwah Rizqy, dans le cadre de son enquête criminelle sur le Parti libéral du Québec, révèle un article de La Presse samedi. 

Écoutez Caroline Bertand en discuter lors de sa revue de presse à l'émission Signé Lévesque

«L'entretien s'est déroulé avec la directrice du bureau de circonscription de Marwah Rizqy, Isabelle Lord. Elle avait occupé un rôle de bénévole pour Pablo Rodriguez dans sa course à la chefferie. Je rappelle que Marwah Rizqy a congédié sa chef de cabinet, Geneviève Hinse, et ça a pas mal été le déclenchement de toute cette saga au Parti libéral. Elle avait d'ailleurs nommé Isabelle Lord pour la remplacer. Depuis, le PLQ est secoué par diverses allégations.»

Caroline Bertand

Vous aimerez aussi

La mère de la fillette abandonnée en Ontario demeure à l'Institut psychiatrique
La commission
La mère de la fillette abandonnée en Ontario demeure à l'Institut psychiatrique
0:00
7:52
La famille de Nooran Rezayi a une «perte de confiance envers les institutions»
Lagacé le matin
La famille de Nooran Rezayi a une «perte de confiance envers les institutions»
0:00
8:25

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Signé Lévesque

Voir tout
«Que des personnes âgées soient mortes dans le froid, c'est terrible»
Rattrapage
J'en reviens pas
«Que des personnes âgées soient mortes dans le froid, c'est terrible»
Diminuer le télétravail des fonctionnaires?: «Il y a du pour et du contre!»
Rattrapage
Signé Lévesque
Diminuer le télétravail des fonctionnaires?: «Il y a du pour et du contre!»
Loi 2: «Le gouvernement est en train d'abandonner la population québécoise»
Rattrapage
J'en reviens pas
Loi 2: «Le gouvernement est en train d'abandonner la population québécoise»
Le spectacle 2025 revue et corrigée est présentement au Théâtre du Rideau vert!
Rattrapage
Chronique culturelle
Le spectacle 2025 revue et corrigée est présentement au Théâtre du Rideau vert!
Noël en famille: sommes-nous trop nostalgiques des années passées?
Rattrapage
Chronique société
Noël en famille: sommes-nous trop nostalgiques des années passées?
Le secrétaire des transports encourage les tenues plus appropriées à l'aéroport
Rattrapage
Campagne aux États-Unis
Le secrétaire des transports encourage les tenues plus appropriées à l'aéroport
«On a eu un match de séries entre les Leafs et les Canadiens»
Rattrapage
Victoire 2-1 face aux Leafs en tirs de barrage
«On a eu un match de séries entre les Leafs et les Canadiens»
Qui peut encore financièrement se permettre d'aller au restaurant?
Rattrapage
Hausse du coût de la vie
Qui peut encore financièrement se permettre d'aller au restaurant?
Chefs de partis sur la sellette: quelques chansons qui illustrent le tout!
Rattrapage
Politique provinciale
Chefs de partis sur la sellette: quelques chansons qui illustrent le tout!
Explosion au port de Saguenay: «Les gens vont avoir du mal à s'en remettre»
Rattrapage
Tour du Québec
Explosion au port de Saguenay: «Les gens vont avoir du mal à s'en remettre»
Chocolat confondu avec de l'héroïne: un vétéran de l'armée réclame 240 000$
Rattrapage
Dix jours en prisons
Chocolat confondu avec de l'héroïne: un vétéran de l'armée réclame 240 000$
«Je ne suis pas à plaindre, mais j'ai quand même fait des sacrifices»
Rattrapage
Loi 2: témoignage d'un médecin qui quitte
«Je ne suis pas à plaindre, mais j'ai quand même fait des sacrifices»
Hausse du coût de la vie: «Les gens sont coincés, c'est clair!»
Rattrapage
Chronique économique
Hausse du coût de la vie: «Les gens sont coincés, c'est clair!»
Quelques faits intéressants sur Love Actually!
Rattrapage
Film de Richard Curtis
Quelques faits intéressants sur Love Actually!