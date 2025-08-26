L’Institut de la statistique du Québec a annoncé une baisse de 0,5 % du PIB québécois en mai 2024, affectant 80 % des secteurs, sauf la restauration et l’hôtellerie.

Le secteur manufacturier, notamment l’aluminium (50 % de tarif), est particulièrement touché, avec un déficit provincial de 13,6 milliards $ et une dette fédérale pouvant atteindre 92 milliards $.

Les sujets discutés