Économie
Économie

Le PIB du Québec est en baisse... encore une fois

par 98.5

0:00
6:11

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 26 août 2025 18:01

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
À vos intérêts / Cogeco Média

L’Institut de la statistique du Québec a annoncé une baisse de 0,5 % du PIB québécois en mai 2024, affectant 80 % des secteurs, sauf la restauration et l’hôtellerie.

Le secteur manufacturier, notamment l’aluminium (50 % de tarif), est particulièrement touché, avec un déficit provincial de 13,6 milliards $ et une dette fédérale pouvant atteindre 92 milliards $.

Écoutez Michèle Boisvert commenter l'actualité économique au micro de Philippe Cantin.

Les sujets discutés

  • Michèle fait un survol du panorama des finances publiques du Québec;
  • Dominic LeBlanc et le gouvernement fédéral misent sur la négociation des tarifs sectoriels (aluminium, automobile, acier) pour alléger la pression économique.
