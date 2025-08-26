L’Institut de la statistique du Québec a annoncé une baisse de 0,5 % du PIB québécois en mai 2024, affectant 80 % des secteurs, sauf la restauration et l’hôtellerie.
Le secteur manufacturier, notamment l’aluminium (50 % de tarif), est particulièrement touché, avec un déficit provincial de 13,6 milliards $ et une dette fédérale pouvant atteindre 92 milliards $.
Les sujets discutés
- Michèle fait un survol du panorama des finances publiques du Québec;
- Dominic LeBlanc et le gouvernement fédéral misent sur la négociation des tarifs sectoriels (aluminium, automobile, acier) pour alléger la pression économique.