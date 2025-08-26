Le président américain Donald Trump a annoncé qu’il mettait à la porte une gouverneure de la Banque centrale des États-Unis, mais la légalité de son geste est très incertaine.
Écoutez l'analyste spécialisée en politique américaine Valérie Beaudoin commenter cette histoire au micro de Philippe Cantin, à l'émission Le Québec maintenant.
Les sujets discutés
- La gouverneure limogée va poursuivre l'administration Trump;
- On a parlé lundi du gouverneur de l’Illinois, JB Pritzker. Il a des aspirations présidentielles et il a été très cinglant à l'endroit du président Trump.
- JB Pritzker a une fortune personnelle de plus de 3 milliards $