Politique internationale
par 98.5

le 26 août 2025 17:51

La chronique américaine de Valérie Beaudoin / Cogeco Média

Le président américain Donald Trump a annoncé qu’il mettait à la porte une gouverneure de la Banque centrale des États-Unis, mais la légalité de son geste est très incertaine.

Écoutez l'analyste spécialisée en politique américaine Valérie Beaudoin commenter cette histoire au micro de Philippe Cantin, à l'émission Le Québec maintenant.

Les sujets discutés

  • La gouverneure limogée va poursuivre l'administration Trump;
  • On a parlé lundi du gouverneur de l’Illinois, JB Pritzker. Il a des aspirations présidentielles et il a été très cinglant à l'endroit du président Trump.
  • JB Pritzker a une fortune personnelle de plus de 3 milliards $
