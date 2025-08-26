Politique américaine

Après avoir déployé la garde nationale dans la capitale américaine au cours des derniers jours, le président américain veut aller plus loin: il souhaite que la peine de mort soit rétablie à Washington.

Cette annonce survient quelques heures après que Donald Trump ait notamment déclaré qu'il n'était pas un dictateur et qu'il avait beaucoup de sens commun.

