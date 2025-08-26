Politique américaine

Après avoir déployé la garde nationale dans la capitale américaine au cours des derniers jours, le président américain veut aller plus loin: il souhaite que la peine de mort soit rétablie à Washington.
Cette annonce survient quelques heures après que Donald Trump ait notamment déclaré qu'il n'était pas un dictateur et qu'il avait beaucoup de sens commun.
Écoutez l'analyse de Sonia Didri, correspondante à la Maison-Blanche à Washington, mardi, à l'émission La commission.
«Il a annoncé comme ça, en passant, que, désormais, la peine de mort serait rétablie dans la capitale américaine, que toute personne qui commettrait un meurtre, eh bien, ferait face à la peine de mort. Donc, c'est en effet une annonce qui secoue un petit peu la capitale.»