Recommandation pour assurer la laïcité à école

Le comité Pelchat-Rousseau, qui avait pour mandat de dresser un portrait du respect de la laïcité et de la neutralité religieuse au sein des institutions de l’État, a rendu public mardi son rapport sur les gestes à poser pour assurer une plus grande laïcité dans nos écoles et institutions publiques.

Écoutez Christiane Pelchat, coprésidente du Comité d'étude sur le respect des principes de la Loi sur la laïcité de l'État et sur les influences religieuses, en discuter au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.