Commanders et Guardians

Le président américain Donald Trump a lancé une nouvelle controverse sportive en conditionnant la construction d’un futur stade des Commanders de Washington au retour de leur ancien nom, les «Redskins».

Dimanche, il a également estimé que les Guardians de Cleveland devraient redevenir les «Indians», affirmant qu’un grand nombre d’Américains partageaient son opinion.

Les deux franchises avaient officiellement adopté leur nouvelle identité en 2022, invoquant le respect des communautés autochtones et une volonté de modernisation. Les dirigeants des Commanders comme ceux des Guardians ont répété qu’aucun retour en arrière n’était prévu.

Selon Trump, le club de Washington aurait pourtant «bien plus de valeur» en reprenant son ancien nom, une position qui alimente déjà de vives réactions.

