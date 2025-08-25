 Aller au contenu
Société
Commanders et Guardians

Quand Trump se mêle des noms des équipes sportives professionnelles

par 98.5

0:00
6:17

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 25 août 2025 16:39

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Sébastien Fréchette (Biz)
Sébastien Fréchette (Biz)
Quand Trump se mêle des noms des équipes sportives professionnelles
Sébastien Fréchette, alias Biz, parle de l'implication soudaine de Donald Trump dans les noms de certaines équipes sportives professionnelles. / Cogeco Média

Le président américain Donald Trump a lancé une nouvelle controverse sportive en conditionnant la construction d’un futur stade des Commanders de Washington au retour de leur ancien nom, les «Redskins».

Dimanche, il a également estimé que les Guardians de Cleveland devraient redevenir les «Indians», affirmant qu’un grand nombre d’Américains partageaient son opinion.

Les deux franchises avaient officiellement adopté leur nouvelle identité en 2022, invoquant le respect des communautés autochtones et une volonté de modernisation. Les dirigeants des Commanders comme ceux des Guardians ont répété qu’aucun retour en arrière n’était prévu.

Selon Trump, le club de Washington aurait pourtant «bien plus de valeur» en reprenant son ancien nom, une position qui alimente déjà de vives réactions.

Écoutez le commentaire de Biz à l’émission Le Québec maintenant, lundi.

««Évidemment, Donald Trump échappe à toutes les grilles d'analyse des politologues. […] Il faut faire ce qu'on a trop longtemps oublié de faire avec nos amis autochtones, c'est-à-dire, tout simplement leur demander leur avis. L'idée, c'est de leur demander la permission avant d'utiliser leur imaginaire, leurs symboles, puis de les impliquer dans la représentation d'eux-mêmes.» 

Biz

