La fermeture de l’autoroute 40 ouest à la hauteur de Berthierville cause bien des soucis aux automobilistes depuis dimanche. Un trou très profond s’est formé au centre de la chaussée, sur l’artère, dans la nuit de samedi à dimanche.

Ainsi, le ministère des Transports et de la Mobilité durable a fermé l’autoroute 40 Ouest entre Berthierville et Lanoraie pour une durée indéterminée en raison de l’affaissement de ce ponceau.

On apprend qu’un nouveau chemin de détour sera modifié, pour devenir une voie à contresens, possiblement dès cet après-midi. Le Ministère précise par ailleurs que la conception du ponceau commencera aussi ce lundi.

Dans les circonstances, on se demande comment vont nos routes au Québec.

Écoutez Louis Lévesque, président du Comité des politiques publiques de l’association des économistes québécois, à l’émission Le Québec maintenant.