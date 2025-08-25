Annonce de Valérie Plante

Valérie Plante et la ministre de l’Habitation France-Élaine Duranceau ont fait l'annonce lundi de la construction de près de 400 logements abordables, dès l’été prochain, dans le secteur Bridge-Bonaventure, à Montréal.
Le chantier devrait se conclure en 2028, au dire de la mairesse.
Écoutez Any Guillemette, journaliste de Cogeco Nouvelles, qui était présente à l'annonce de cet énorme projet; elle brosse le portrait au micro de Philippe Cantin, lundi.
«Ce qui est particulier, c'est que la moitié de ces appartements vont être loués en dessous du prix du marché déterminé chaque année. Le projet comporte deux tours, 20 étages chacune. Ce n’est pas petit.»