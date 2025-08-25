Annonce de Valérie Plante

Valérie Plante et la ministre de l’Habitation France-Élaine Duranceau ont fait l'annonce lundi de la construction de près de 400 logements abordables, dès l’été prochain, dans le secteur Bridge-Bonaventure, à Montréal.

Le chantier devrait se conclure en 2028, au dire de la mairesse.

Écoutez Any Guillemette, journaliste de Cogeco Nouvelles, qui était présente à l'annonce de cet énorme projet; elle brosse le portrait au micro de Philippe Cantin, lundi.