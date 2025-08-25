Une sorte d’examen idéologique avant l’embauche

L’État de l’Oklahoma compte désormais soumettre les enseignants à un examen idéologique avant de les embaucher.

En fait, il concerne les professeurs provenant d’États démocrates.

Baptisé «America First», ce test viserait à écarter les candidats jugés trop «woke» ou hostiles aux valeurs de la population.

L’annonce suscite de vives critiques, plusieurs syndicats accusant l’initiative d’être davantage un coup politique qu’une réelle réforme éducative.

