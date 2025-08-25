 Aller au contenu
Politique internationale
Une sorte d’examen idéologique avant l’embauche

Un test antiwokisme pour les enseignants qui veulent enseigner en Oklahoma

le 25 août 2025

Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
L’État de l’Oklahoma compte désormais soumettre les enseignants à un examen idéologique avant de les embaucher. 

En fait, il concerne les professeurs provenant d’États démocrates.

Baptisé «America First», ce test viserait à écarter les candidats jugés trop «woke» ou hostiles aux valeurs de la population.

L’annonce suscite de vives critiques, plusieurs syndicats accusant l’initiative d’être davantage un coup politique qu’une réelle réforme éducative. 

Écoutez les animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez qui discutent de cette décision du gouvernement en Oklahoma, lundi.

Autre sujet abordé

  • Une pétition de Thomas Lukaszuk pour maintenir l'Alberta au sein du Canada a été approuvée.
