Le président américain pourrait la déployer

Après Los Angeles et Washington, Donald Trump menace de déployer la Garde nationale à Chicago, New York et Baltimore. Doit-on y voir une nouvelle stratégie ou un modus operandi pour instaurer un climat de peur dans les grandes villes démocrates du pays?

Actuellement, il y a 2200 membres de la Garde nationale dans les rues de Washington. Depuis hier, ceux-ci ont commencé à porter des armes.

Écoutez Guillaume Lavoie, spécialiste de la politique américaine, qui parle de cette stratégie du clan de Trump, lundi, à l'émission La commission.