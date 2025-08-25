Le président américain pourrait la déployer

Après Los Angeles et Washington, Donald Trump menace de déployer la Garde nationale à Chicago, New York et Baltimore. Doit-on y voir une nouvelle stratégie ou un modus operandi pour instaurer un climat de peur dans les grandes villes démocrates du pays?
Actuellement, il y a 2200 membres de la Garde nationale dans les rues de Washington. Depuis hier, ceux-ci ont commencé à porter des armes.
Écoutez Guillaume Lavoie, spécialiste de la politique américaine, qui parle de cette stratégie du clan de Trump, lundi, à l'émission La commission.
«La légalité de ça n’est pas claire. Puisque les tribunaux bougent plus lentement que le politique, Donald Trump en prend pleinement avantage. La première visée, c’est de viser qu’il est un homme d’action, contrairement aux démocrates cachés sous leur lit.»
