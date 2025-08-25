Secteur Bridge-Bonaventure

La Ville de Montréal et les gouvernements du Québec et du Canada ont annoncé la construction de 800 nouveaux logements dans le secteur de Bridge Bonaventure à Montréal d'ici 2029.

La première phase du projet est évaluée à 130 millions de dollars et permettra de mettre sur pied 376 habitations abordables ou sous le marché.

Écoutez Benoit Dorais, vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal, responsable de l’habitation, de la stratégie immobilière, de l’évaluation foncière et des affaires juridiques revenir sur cette annonce à La commission.