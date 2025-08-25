 Aller au contenu
Politique municipale
Secteur Bridge-Bonaventure

800 nouveaux logements d'ici 2029 à Montréal

par 98.5

0:00
11:31

Entendu dans

La commission

le 25 août 2025 12:41

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
800 nouveaux logements d'ici 2029 à Montréal
La commission / Cogeco Média

La Ville de Montréal et les gouvernements du Québec et du Canada ont annoncé la construction de 800 nouveaux logements dans le secteur de Bridge Bonaventure à Montréal d'ici 2029.

La première phase du projet est évaluée à 130 millions de dollars et permettra de mettre sur pied 376 habitations abordables ou sous le marché.

Écoutez Benoit Dorais, vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal, responsable de l’habitation, de la stratégie immobilière, de l’évaluation foncière et des affaires juridiques revenir sur cette annonce à La commission.

