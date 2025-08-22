Fiasco SAAQclic

Geneviève Guilbault a amorcé cet après-midi son témoignage à la Commission Gallant qui enquête sur le fiasco financier lié à la mise en place de la plateforme SAAQclic.

L'actuelle ministre des Transports soutient que la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) lui a menti et lui a délibérément fourni de fausses informations au sujet du budget de l'immense projet de modernisation des systèmes informatiques.

