Politique
Fiasco SAAQclic

Commission Gallant: «Geneviève Guilbault n'a pas maché ses mots»

par 98.5

0:00
6:49

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 22 août 2025 16:23

Avec

Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp
Philippe Bonneville
Philippe Bonneville
Commission Gallant: «Geneviève Guilbault n'a pas maché ses mots»
Philippe Bonneville / Cogeco Média

Geneviève Guilbault a amorcé cet après-midi son témoignage à la Commission Gallant qui enquête sur le fiasco financier lié à la mise en place de la plateforme SAAQclic.

L'actuelle ministre des Transports soutient que la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) lui a menti et lui a délibérément fourni de fausses informations au sujet du budget de l'immense projet de modernisation des systèmes informatiques.

Écoutez le récit du journaliste de Cogeco Nouvelles Philippe Bonneville, qui a assisté aux audiences de la commission Gallant, vendredi, dans l'émission Le Québec maintenant.

