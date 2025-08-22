 Aller au contenu
Société
Une nouvelle étude sur le sujet

Un lien de cause à effet entre la flore microbienne et les risques d’insomnie?

par 98.5

0:00
6:29

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 22 août 2025 15:41

Avec

Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp
Martin Carli
Martin Carli
Un lien de cause à effet entre la flore microbienne et les risques d’insomnie?
Martin Carli / Cogeco Média

Il y aurait un lien direct de cause à effet entre la flore microbienne et les risques d’insomnie! 

Écoutez Martin Carli discuter d'une récente étude qui s'est penchée sur le sujet et offre des pistes intéressantes pour traiter l'insomnie, vendredi, au micro de Catherine Beauchamp. 

Aussi, dans cette chronique scientifique: 

  • On a trouvé la clé pour adopter de nouveaux aliments alternatifs (des aliments synthétiques ou des alternatives véganes à la viande, les œufs...): les intégrer dans des recettes familières!
Abonnez-vous à l’infolettre du 98.5 Montréal!
En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Pourquoi faire le choix du voyage en solo?
Radio textos
Pourquoi faire le choix du voyage en solo?
0:00
20:37
Géolocaliser son partenaire: «Restaurer la confiance ou engraisser la méfiance»
Radio textos
Géolocaliser son partenaire: «Restaurer la confiance ou engraisser la méfiance»
0:00
24:13

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Quelques recommandations culturelles pour la fin de semaine
Dans Montréal et les environs
Quelques recommandations culturelles pour la fin de semaine
«On peut dire que Charlevoix est littéralement un cadeau du ciel»-Biz
Biz rend hommage à la région
«On peut dire que Charlevoix est littéralement un cadeau du ciel»-Biz
Le département de la justice dévoile l'entretien avec Mme Maxwell
Affaire Jeffrey Epstein
Le département de la justice dévoile l'entretien avec Mme Maxwell
Commission Gallant: «Geneviève Guilbault n'a pas maché ses mots»
Fiasco SAAQclic
Commission Gallant: «Geneviève Guilbault n'a pas maché ses mots»
Ivan Jaime est-il la meilleure acquisition du CF Montréal depuis Nacho Piatti?
Nouveau joueur désigné du CF
Ivan Jaime est-il la meilleure acquisition du CF Montréal depuis Nacho Piatti?
La danse à l'honneur au festival MAD
À voir en fin de semaine
La danse à l'honneur au festival MAD
«Faire patte blanche peut envoyer un bon signal, mais on négocie avec Trump...»
Retrait de contre tarifs
«Faire patte blanche peut envoyer un bon signal, mais on négocie avec Trump...»
La difficulté de concilier travail et famille
Pour les mères
La difficulté de concilier travail et famille
Plus d'un million $ pour une unifamiliale à Montréal
Prix moyen
Plus d'un million $ pour une unifamiliale à Montréal
Donald Trump ira patrouiller dans les rues de Washington
Pour observer le travail des polices et militaires
Donald Trump ira patrouiller dans les rues de Washington
Référendum: «C'est le rêve qui s'éloigne» -Dimitri Soudas
Propos de Lucien Bouchard
Référendum: «C'est le rêve qui s'éloigne» -Dimitri Soudas
«Je décrète que c'est l'idiotie de la semaine» -Nathalie Normandeau
Vins américains détruits par la SAQ
«Je décrète que c'est l'idiotie de la semaine» -Nathalie Normandeau
Une Française menacée d'être expulsée au 1er septembre
Gel de certains programmes d’immigration
Une Française menacée d'être expulsée au 1er septembre
Oasis bientôt en spectacle à Toronto
Tournée mondiale
Oasis bientôt en spectacle à Toronto
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Le Québec maintenant
En direct
Le Québec maintenant
En ondes jusqu’à 18:30