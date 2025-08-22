Retrait de contre tarifs

 Aller au contenu
«Faire patte blanche peut envoyer un bon signal, mais on négocie avec Trump...»

Le Québec maintenant

le 22 août 2025 15:30

Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp
Dimitri Soudas
Dimitri Soudas
«Faire patte blanche peut envoyer un bon signal, mais on négocie avec Trump...»
Le jus d'orange est l'un des produits américains touchés par la mesure. / Jeff McIntosh/La Presse Canadienne

Le premier ministre Mark Carney a annoncé, vendredi après-midi, qu’il abolissait la plupart des contre-tarifs qui étaient imposés sur les produits américains.

Certains voient dans cette décision une manière de réduire les tensions avec le président Donald Trump.

Écoutez Sébastien McMahon, stratège en chef chez Industrielle Alliance, suivi de l’analyste politique Dimitri Soudas, sur les impacts économiques et politiques de cette décision, au micro de Catherine Beauchamp.

«Intellectuellement, dire que faire patte blanche peut envoyer un bon signal aux États-Unis et aider dans la négociation, ça tient la route. Mais on négocie avec Donald Trump, ici. Donc, c’est quand même un pari que le gouvernement fait en changeant son fusil d’épaule [...] On a déjà joué dans ce film-là avec le retrait de la taxe sur les services numériques, et ça n’a pas donné grand-chose. »

Sébastien McMahon

«Marc Carney sort les vidanges. Mais cette poubelle — ce bac de vidanges que tu sors le vendredi, ou le huitième jour de la semaine — ça va te rattraper le lundi. On va en parler pendant deux ou trois jours. Je ne suis pas entièrement d’accord avec ceux qui disent que les contre-tarifs sont symboliques, et je vais vous dire pourquoi…»

Dimitri Soudas

