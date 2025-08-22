Retrait de contre tarifs

Le premier ministre Mark Carney a annoncé, vendredi après-midi, qu’il abolissait la plupart des contre-tarifs qui étaient imposés sur les produits américains.

Certains voient dans cette décision une manière de réduire les tensions avec le président Donald Trump.

Écoutez Sébastien McMahon, stratège en chef chez Industrielle Alliance, suivi de l’analyste politique Dimitri Soudas, sur les impacts économiques et politiques de cette décision, au micro de Catherine Beauchamp.