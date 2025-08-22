Fin du doublage québécois des Simpson

Moins de 24 heures après la publication d'une pétition pour sauver le doublage québécois de la série animée les Simpson, un élu lève la main pour porter le sujet devant l'Assemblée nationale.

Intitulée Sauvons le doublage québécois des Simpsons, la requête avait été appuyée par plus de 5 000 personnes vendredi après-midi.

Le doublage québécois de la série est effectivement menacé de disparaître en raison de la fin de l'entente entre le détenteur des droits de diffusion des Simpson Disney Plus et la chaîne Télétoon.

Le député de Drummond-Bois-Francs Sébastien Scheeberger s'est engagé sur nos ondes à soutenir la mobilisation et à parrainer la pétition si celle-ci est déposée devant les députés à l'Assemblée nationale.

Écoutez les explications du député de Drummond-Bois-Francs Sébastien Scheeberger, vendredi, à l'émission de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.