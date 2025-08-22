 Aller au contenu
La version québécoise des Simpson est en danger

«Cette adaptation-là nous ressemble tellement» -Nathalie Hamel-Roy

le 22 août 2025 12:41

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Le doublage québécois de la 36e saison de la série animée les Simspon pourrait ne jamais être enregistré. / AdobeStock

Le doublage québécois de la 36e saison de la série animée les Simspon pourrait ne jamais être enregistré. 

En cause, la fin de l'entente entre le propriétaire des droits de diffusion, Disney Plus et la chaîne Télétoon qui diffusait jusqu'à cette année la version québécoise à travers la province. 

Sans cette entente, on pourrait ne retrouver que la version française (enregistrée en France) des Simpson sur le catalogue de Disney Plus. 

Une pétition partagée par l'actrice Guylaine Tremblay intitulée «Sauvons le doublage québécois des Simpsons» a été diffusée largement sur les réseaux sociaux. Elle comptait déjà près de 4 500 signatures vendredi midi.

Écoutez Nathalie Hamel-Roy, comédienne, doubleuse et directrice de plateau qui travaille sur les Simpson depuis le début de la série, réagir à la nouvelle dans l'émission de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez. 

«Je suis surprise qu'on pense qu'on peut se passer de cette adaptation-là qui nous ressemble tellement. Est-ce que c'est vraiment la fin? Je saurais vous le dire.»

Nathalie Hamel-Roy

