Croisade d'Israël contre le Hamas

L’ONU a déclaré officiellement l’état de famine à Gaza. 500 000 personnes sont actuellement victimes de la faim et 273 personnes en sont mortes jusqu'ici.

Selon les estimations, d’ici la fin septembre, plus de 640 000 personnes seront confrontées à une insécurité alimentaire catastrophique dans toute la bande de Gaza.

Écoutez Guillaume Lavallée, journaliste, ancien chef du bureau de l’Agence France-Presse à Jérusalem, auteur du livre Gaza avant le 7: Carnets d'un siège, aux éditions Du Boréal, brosser le portrait de la situation, vendredi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.