Croisade d'Israël contre le Hamas

L’ONU a déclaré officiellement l’état de famine à Gaza. 500 000 personnes sont actuellement victimes de la faim et 273 personnes en sont mortes jusqu'ici.
Selon les estimations, d’ici la fin septembre, plus de 640 000 personnes seront confrontées à une insécurité alimentaire catastrophique dans toute la bande de Gaza.
Écoutez Guillaume Lavallée, journaliste, ancien chef du bureau de l’Agence France-Presse à Jérusalem, auteur du livre Gaza avant le 7: Carnets d'un siège, aux éditions Du Boréal, brosser le portrait de la situation, vendredi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«C'est très rare et c'est une famine créée par l'homme. Ça aussi, c'est une distinction importante. On a vu des sécheresses par le passé dans différentes régions du monde, notamment en Afrique. Mais vraiment, une famine, alors que la nourriture est prépositionnée à quelques kilomètres des lieux... Parce que c'est une obstruction de la part d'Israël pour acheminer les vivres dans la bande de Gaza.»