La rue Sainte-Catherine dans le Village deviendra complètement piétonne, été comme hiver, entre les rues Berri et Papineau d'ici 2030.
La mairesse de Montréal, Valérie Plante, en a fait l'annonce ce midi de ce projet de 200 millions de dollars.
Écoutez Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau commenter cette annonce, vendredi, à La commission.
«La rue Sainte-Catherine, elle a bien d'autres problèmes que la circulation automobile. Elle a le problème de l'itinérance, le problème d'une désaffection du commerce de quartier […] On trouve donc que c'est une rue qui sent parfois la misère sur certains bouts.»