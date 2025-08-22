La rue Sainte-Catherine dans le Village deviendra complètement piétonne, été comme hiver, entre les rues Berri et Papineau d'ici 2030.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, en a fait l'annonce ce midi de ce projet de 200 millions de dollars.

