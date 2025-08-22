 Aller au contenu
Politique municipale
Projet de 200 millions de dollars

La rue Sainte-Catherine bientôt piétonne toute l'année

le 22 août 2025

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
La rue Sainte-Catherine bientôt piétonne toute l'année
Projection de la rue Sainte-Catherine après les travaux. / Civiliti

La rue Sainte-Catherine dans le Village deviendra complètement piétonne, été comme hiver, entre les rues Berri et Papineau d'ici 2030.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, en a fait l'annonce ce midi de ce projet de 200 millions de dollars.

Écoutez Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau commenter cette annonce, vendredi, à La commission.

«La rue Sainte-Catherine, elle a bien d'autres problèmes que la circulation automobile. Elle a le problème de l'itinérance, le problème d'une désaffection du commerce de quartier […] On trouve donc que c'est une rue qui sent parfois la misère sur certains bouts.»

Luc Ferrandez

