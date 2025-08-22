 Aller au contenu
300 000 dollars de marchandise non vendue

Les bouteilles américaines de la SAQ seront données au lieu d'être détruites

le 22 août 2025

Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Les bouteilles américaines de la SAQ seront données au lieu d'être détruites
Un point de vente de la Société des alcools du Québec (SAQ). / Christinne Muschi / La Presse Canadienne

Le gouvernement a annoncé que les alcools américains retirés des tablettes de la Société des alcools du Québec (SAQ) ne seraient finalement pas détruits.

Ils seront plutôt offerts à des organismes, comme des fondations et des écoles d’hôtellerie, à des fins de formation.

Le ministre des Finances, Éric Girard, a confirmé la nouvelle hier en assurant que les organismes devront toutefois respecter la politique de dons et commandites de la Société des alcools du Québec.

En tout, ce sont 300 000 dollars de marchandises que l'on menaçait de détruire.

Écoutez le président du syndicat des travailleurs der travailleuses de la SAQ-SCFP Danick Soucy réagir à la nouvelle, vendredi, à La commission.

«C'est une bonne nouvelle, on la salue sur papier. On va voir après dans les opérations comment va se finir cette histoire-là. On se ramassera pas quand même avec des produits qui vont être détruits.»

Danick Soucy

