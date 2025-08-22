Air Canada va étendre les remboursements offerts aux voyageurs affectés par la grève des agents de bord. En plus des frais de voyagement, les clients concernés pourront aussi faire une réclamation sur les dépenses engagées pour les repas et l'hébergement pendant le conflit.

Cela concerne les clients et les personnes voyageant avec eux, dont le vol a été perturbé entre le 15 et le 23 août. Le transporteur précise aussi qu'ils devront fournir les reçus des dépenses pour être indemnisés.

De plus,la reprise des activités de Air Canada est presque complétée, alors que l'entreprise s'attend à ce que l'ensemble de son réseau soit de nouveau opérationnel d'ici samedi.

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez commenter la bonne nouvelle en début d'émission, vendredi.