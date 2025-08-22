 Aller au contenu
Économie
Grève des agents de bord

Air Canada remboursera les logements et repas des voyageurs affectés

par 98.5

0:00
4:25

Entendu dans

La commission

le 22 août 2025 12:24

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Air Canada remboursera les logements et repas des voyageurs affectés
La commission / Cogeco Média

Air Canada va étendre les remboursements offerts aux voyageurs affectés par la grève des agents de bord. En plus des frais de voyagement, les clients concernés pourront aussi faire une réclamation sur les dépenses engagées pour les repas et l'hébergement pendant le conflit.

Cela concerne les clients et les personnes voyageant avec eux, dont le vol a été perturbé entre le 15 et le 23 août. Le transporteur précise aussi qu'ils devront fournir les reçus des dépenses pour être indemnisés.

De plus,la reprise des activités de Air Canada est presque complétée, alors que l'entreprise s'attend à ce que l'ensemble de son réseau soit de nouveau opérationnel d'ici samedi.

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez commenter la bonne nouvelle en début d'émission, vendredi.

«Ce conflit entre les agents de bord et Air Canada va avoir permis des avancées très importantes: pour les agents de bord, tout d'abord, et probablement dans la relation de la compagnie Air Canada avec ses clients, à savoir les voyageurs.»

Nathalie Normandeau

Abonnez-vous à l’infolettre du 98.5 Montréal!
En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

La barre du million de dollars atteinte pour les maisons à Montréal
Lagacé le matin
La barre du million de dollars atteinte pour les maisons à Montréal
0:00
7:13
Plus d'un million $ pour une unifamiliale à Montréal
Le Québec maintenant
Plus d'un million $ pour une unifamiliale à Montréal
0:00
5:34

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Guerre commerciale: Mark Carney a annoncé le retrait de certains contre tarifs
En conférence de presse vendredi
Guerre commerciale: Mark Carney a annoncé le retrait de certains contre tarifs
La rue Sainte-Catherine bientôt piétonne toute l'année
Projet de 200 millions de dollars
La rue Sainte-Catherine bientôt piétonne toute l'année
Québec investit un milliard pour garantir son autonomie alimentaire
Une politique pour les dix prochaines années
Québec investit un milliard pour garantir son autonomie alimentaire
«Cette adaptation-là nous ressemble tellement» -Nathalie Hamel-Roy
La version québécoise des Simpson est en danger
«Cette adaptation-là nous ressemble tellement» -Nathalie Hamel-Roy
Les bouteilles américaines de la SAQ seront données au lieu d'être détruites
300 000 dollars de marchandise non vendue
Les bouteilles américaines de la SAQ seront données au lieu d'être détruites
«Faut sortir l'artillerie lourde avec un tyran comme Trump» -Nathalie Normandeau
Le gouverneur de la Californie lui résiste
«Faut sortir l'artillerie lourde avec un tyran comme Trump» -Nathalie Normandeau
Un enfant sur deux a faim en arrivant à l'école
Au Québec
Un enfant sur deux a faim en arrivant à l'école
Air Canada: des actions collectives déposées en cour
Conflit de travail
Air Canada: des actions collectives déposées en cour
Relation intime entre avocats opposés: «L'allégation est très sérieuse»
Un procès majeur pourrait avorter
Relation intime entre avocats opposés: «L'allégation est très sérieuse»
Fausses nouvelles sur son épouse: Macron veut aller en justice
Discussion
Fausses nouvelles sur son épouse: Macron veut aller en justice
Le prix moyen des maisons unifamiliales a franchi le cap du million à Montréal
La propriété, de plus en plus inaccessible
Le prix moyen des maisons unifamiliales a franchi le cap du million à Montréal
Fiasco SAAQClic: Sébastien Lépine défend bec et ongles François Bonnardel
Commission Gallant
Fiasco SAAQClic: Sébastien Lépine défend bec et ongles François Bonnardel
«Lucien Bouchard a été le Paul St-Pierre Plamondon d'une autre époque»
Ses propos concernant le chef péquiste font jaser
«Lucien Bouchard a été le Paul St-Pierre Plamondon d'une autre époque»
Deuxième trimestre d'Hydro: «Plusieurs centaines de millions en bénéfice net»
Les résultats annoncés la semaine prochaine
Deuxième trimestre d'Hydro: «Plusieurs centaines de millions en bénéfice net»
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
La commission
En direct
La commission
En ondes jusqu’à 15:00