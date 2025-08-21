Pour les mères

Dans les dernières années, on a davantage entendu parler de la période post-partum chez les femmes. Par contre, moins de ce qui vient après. Pourtant, de nos jours, nombreuses sont les femmes qui souhaitent s'épanouir autant dans leur rôle de mère que dans leur carrière.

La comédienne et autrice Fanny Rainville et la psychologue Marie-Laurence Génier se sont penchées sur la réalité des femmes qui travaillent. Elles nous présentent donc leur livre, Maman est partie travailler, qui arrivera en librairie le 27 août prochain.

Écoutez l'actrice, autrice et scénariste Fanny Rainville ainsi que l'autrice et journaliste Claudia Larochelle - qui témoigne dans l'ouvrage - au micro de Catherine Beauchamp.

L'ouvrage comprend les témoignages de Michèle Audette, Marwa Rizqy, Geneviève Pettersen et Claudia Larochelle sur la conciliation maternité et carrière.

Les thèmes abordés incluent la charge mentale, le mommy track, l’épuisement, la culpabilité, les tabous liés aux hormones, et les sacrifices professionnels, soulignant que la société n’est pas encore adaptée pour permettre aux mères de tout concilier sans coût personnel.

Les deux autrices nous aident à réfléchir à cet important sujet de société.