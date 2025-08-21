Pour observer le travail des polices et militaires

 Aller au contenu
Donald Trump ira patrouiller dans les rues de Washington

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 21 août 2025 17:49

Avec

Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
Le président Donald Trump s'entretient avec des membres des forces de l'ordre et des soldats de la Garde nationale / Jacquelyn Martin / The Associated Press

Le président américain Donald Trump circulera jeudi soir dans les rues de Washington D.C. pour assister au déroulement des patrouilles policières et policières.

Écoutez l'analyste politique et chercheuse Valérie Beaudoin en discuter, jeudi, au micro de Catherine Beauchamp.

«On imagine beaucoup de sécurité. D'avoir le président dans un contexte de tension aussi fort dans la capitale américaine. Il n’y a pas besoin d'être là, Donald Trump. À part compliquer le travail des autorités... surtout qu'on dit que ça va coûter plusieurs millions de dollars. J'ai l'impression que c'est aussi un laboratoire pour voir ce qu'on fait quand on impose la garde nationale comme ça.» 

Valérie Beaudoin

Aussi dans cette chronique : 

  • Une autre victoire devant les tribunaux pour le président américain
  • Les élus démocrates du Texas qui s’étaient enfuis de l’État étaient de retour pour le vote sur une nouvelle carte électorale…comme demandé par Trump.
