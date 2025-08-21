Pour observer le travail des polices et militaires

Le président américain Donald Trump circulera jeudi soir dans les rues de Washington D.C. pour assister au déroulement des patrouilles policières et policières.
Écoutez l'analyste politique et chercheuse Valérie Beaudoin en discuter, jeudi, au micro de Catherine Beauchamp.
«On imagine beaucoup de sécurité. D'avoir le président dans un contexte de tension aussi fort dans la capitale américaine. Il n’y a pas besoin d'être là, Donald Trump. À part compliquer le travail des autorités... surtout qu'on dit que ça va coûter plusieurs millions de dollars. J'ai l'impression que c'est aussi un laboratoire pour voir ce qu'on fait quand on impose la garde nationale comme ça.»
Aussi dans cette chronique :
- Une autre victoire devant les tribunaux pour le président américain
- Les élus démocrates du Texas qui s’étaient enfuis de l’État étaient de retour pour le vote sur une nouvelle carte électorale…comme demandé par Trump.