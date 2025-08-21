Rétrospective Micheline Lanctôt

Micheline Lanctôt est l'une des figures les plus importantes du cinéma québécois, devant et derrière la caméra.

La Cinémathèque propose une rétrospective de son oeuvre, Micheline Lanctôt, tout son cinéma, du 26 août au 18 septembre.

Écoutez Micheline Lanctôt en compagnie de la chroniqueuse culturelle Anaïs Guertin-Lacroix et de l'animatrice Catherine Beauchamp.

Les sujets discutés