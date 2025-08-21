 Aller au contenu
Cinéma
Rétrospective Micheline Lanctôt

«J'ai une vision de caricaturiste» -Micheline Lanctôt

par 98.5

0:00
8:49

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 21 août 2025 15:59

Avec

Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp
Anaïs Guertin-Lacroix
Anaïs Guertin-Lacroix
«J'ai une vision de caricaturiste» -Micheline Lanctôt
Micheline Lanctôt au Gala des Jutra en 2014. / PC/Peter McCabe

Micheline Lanctôt est l'une des figures les plus importantes du cinéma québécois, devant et derrière la caméra.

La Cinémathèque propose une rétrospective de son oeuvre, Micheline Lanctôt, tout son cinéma, du 26 août au 18 septembre.

Écoutez Micheline Lanctôt en compagnie de la chroniqueuse culturelle Anaïs Guertin-Lacroix et de l'animatrice Catherine Beauchamp.

Les sujets discutés

  • La vraie nature de Bernadette (1972) lui a permis d'être en nomination pour un prix d'actrice au Festival de Cannes;
  • Elle a remporté un Lion d'argent, à Venise, pour son film Sonatine;
  • Micheline Lanctôt évoque ses débuts, ses doutes et son regret de na pas avoir fait de cinéma d'animation;
  • Le film Voyage en grande Tartarie (1974) jamais diffusé au Québec, aura droit à une première durant l'événement.
