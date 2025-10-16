Le documentaire John Candy: I Like Me, réalisé par Colin Hanks et produit par Ryan Reynolds, retrace la carrière de John Candy, comédien canadien décédé en 1994 à 43 ans et connu pour ses rôles dans de grands succès du cinéma comme Oncle Buck ou Maman, j'ai raté l'avion .

Le film, disponible sur Prime, met notamment de l'avant sa vulnérabilité, ses problèmes de poids et aborde aussi l'enjeu de la santé mentale.

Écoutez la critique de la chroniqueuse culturelle Catherine Brisson aborder le tout, jeudi matin, à l'émission Lagacé le matin.