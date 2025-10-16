 Aller au contenu
Cinéma
Le documentaire «John Candy: I Like Me»

«John Candy, c'est un homme qui vivait beaucoup d'insécurité» -Catherine Brisson

par 98.5

0:00
5:35

Entendu dans

Lagacé le matin

le 16 octobre 2025 06:36

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Catherine Brisson
Catherine Brisson
«John Candy, c'est un homme qui vivait beaucoup d'insécurité» -Catherine Brisson
La chronique culturelle de Catherine Brisson / Cogeco Média

Le documentaire John Candy: I Like Me, réalisé par Colin Hanks et produit par Ryan Reynolds, retrace la carrière de John Candy, comédien canadien décédé en 1994 à 43 ans et connu pour ses rôles dans de grands succès du cinéma comme Oncle Buck ou Maman, j'ai raté l'avion .

Le film, disponible sur Prime, met notamment de l'avant sa vulnérabilité, ses problèmes de poids et aborde aussi l'enjeu de la santé mentale.

Écoutez la critique de la chroniqueuse culturelle Catherine Brisson aborder le tout, jeudi matin, à l'émission Lagacé le matin.

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

«J'ai une vision de caricaturiste» -Micheline Lanctôt
Le Québec maintenant
«J'ai une vision de caricaturiste» -Micheline Lanctôt
0:00
8:49
Le cinéma québécois fait-il bonne figure en France?
Le Québec maintenant
Le cinéma québécois fait-il bonne figure en France?
0:00
8:53

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Succès du Tricolore: «Ça valait la peine de souffrir pendant trois ans»
L'importance des succès des Canadiens
Succès du Tricolore: «Ça valait la peine de souffrir pendant trois ans»
«Les Québécois ont une soif infinie de nouveaux fonctionnaires»
Dégraisser l'État, mission impossible?
«Les Québécois ont une soif infinie de nouveaux fonctionnaires»
La filière batterie a du plomb dans l'aile
Après la déconfiture de Northvolt
La filière batterie a du plomb dans l'aile
La tendance des prêtres sexy pour propager la Bonne Nouvelle
Prêtres influenceurs
La tendance des prêtres sexy pour propager la Bonne Nouvelle
Fraude en ligne: l'équipe de Sheryl Crow met ses fans en garde
Un fléau sur les réseaux sociaux
Fraude en ligne: l'équipe de Sheryl Crow met ses fans en garde
40% des jeunes de la DPJ abandonnent l’école à 18 ans
Seulement 25% finiront le secondaire avant 23 ans
40% des jeunes de la DPJ abandonnent l’école à 18 ans
Des syndicats déposent une plainte contre le gouvernement Legault
Climat toxique dans la fonction publique?
Des syndicats déposent une plainte contre le gouvernement Legault
Cybersécurité: «C'est un combat quotidien» -Denis Dubois
Nouveau PDG du Mouvement Desjardins
Cybersécurité: «C'est un combat quotidien» -Denis Dubois
«La CAQ veut raconter une histoire aux électeurs en vue de l'élection de 2026»
Des négos avec des visées électoralistes?
«La CAQ veut raconter une histoire aux électeurs en vue de l'élection de 2026»
Chirurgie: «Encore un exemple d'un projet qui a été écrit sur un coin de napkin»
Des patients pourront se tourner vers le privé
Chirurgie: «Encore un exemple d'un projet qui a été écrit sur un coin de napkin»
Stellantis va transférer la production de ses Jeep de l'Ontario aux États-Unis
Coup dur pour l'usine de Brampton
Stellantis va transférer la production de ses Jeep de l'Ontario aux États-Unis
«Je ne vois pas d'autre issue qu'une loi spéciale à court terme»
Rien ne va plus entre Québec et les médecins
«Je ne vois pas d'autre issue qu'une loi spéciale à court terme»
Des vidéos hypertruquées de François Lambert insurgent le principal intéressé
Atteinte à la réputation
Des vidéos hypertruquées de François Lambert insurgent le principal intéressé
Spécial «Fruité» | L'énigme du jeudi 16 octobre
Lagacé le matin
Spécial «Fruité» | L'énigme du jeudi 16 octobre
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Radio textos
En direct
Radio textos
En ondes jusqu’à 12:00