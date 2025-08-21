Raphaël Graven est décédé à l'âge de 46 ans

Le streamer français Raphaël Graven, alias Jean Pormanove, est décédé durant un enregistrement en direct diffusé sur la plateforme Kick.

L’homme de 46 ans était connu pour se faire malmener en direct par ses collaborateurs, parfois très violemment, devant des milliers d’internautes.

Sa mort a relancé un débat sur le rôle que les gouvernements devraient jouer dans la régulation des zones d’Internet où le harcèlement et la violence peuvent se dérouler sans contrôle.

Par ailleurs, l'un des ambassadeurs de la plateforme Kick, le chanteur canadien Drake, couvrira tous les coûts des funérailles de Pormanove.

