Conflit de travail

Une demande d'action collective contre Air Canada a été déposée plus tôt cette semaine.

La démarche est faite au nom de tous les voyageurs, dont les vols ont été annulés par la grève.

Selon les documents déposés devant la Cour Supérieure en soutien à l'action collective, le transporteur aérien a induit ses clients en erreur et leur a fourni des informations fausses et inexactes, afin de les convaincre d’accepter un remboursement, souvent en crédit voyage, au lieu de les informer de leurs droits.

L'avocat des poursuivants, Me Joey Zukran, parle carrément de mauvaise foi, même à propos des offres de remboursement proposées après le dépôt de la poursuite.