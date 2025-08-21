 Aller au contenu
Économie
Les résultats annoncés la semaine prochaine

Deuxième trimestre d'Hydro: «Plusieurs centaines de millions en bénéfice net»

par 98.5

0:00
8:20

Entendu dans

La commission

le 21 août 2025 13:01

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Deuxième trimestre d'Hydro: «Plusieurs centaines de millions en bénéfice net»
Hydro-Québec aura de bonnes nouvelles lors du dévoilement de ses résultats financiers du deuxième trimestre la semaine prochaine. / JHVEPhoto / Adobe Stock

Les réservoirs d’Hydro-Québec sont à un creux historique en raison des faibles précipitations, mais la situation n’inquiète pas la société d’État.

La PDG d’Hydro-Québec, Claudine Bouchard, assure que la sécurité énergétique du Québec n’est pas à risque.

La situation devrait s’améliorer cet automne, selon elle.

Par ailleurs, Hydro-Québec aura de bonnes nouvelles pour ses prochains résultats financiers.

Écoutez la porte-parole de la société d'État, Pascal Poinlane, à La commission jeudi.

«Je peux vous donner un scoop pour les résultats du deuxième trimestre de la semaine prochaine. On est à l'équilibre entre les volumes d'importation et d'exportation, mais les prix sont tellement favorables et notre stratégie rapporte tellement qu'on va être en mesure de dégager plusieurs centaines de millions en bénéfice net.»

Pascal Poinlane

Abonnez-vous à l’infolettre du 98.5 Montréal!
En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Entente de principe: sera-t-elle approuvée par les agents de bord?
La commission
Entente de principe: sera-t-elle approuvée par les agents de bord?
0:00
16:39
Augmentation de 27 % du prix du panier d'épicerie en 5 ans
Lagacé le matin
Augmentation de 27 % du prix du panier d'épicerie en 5 ans
0:00
7:15

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Fausses nouvelles sur son épouse: Macron veut aller en justice
Discussion
Fausses nouvelles sur son épouse: Macron veut aller en justice
Le prix moyen des maisons unifamiliales a franchi le cap du million à Montréal
La propriété, de plus en plus inaccessible
Le prix moyen des maisons unifamiliales a franchi le cap du million à Montréal
Fiasco SAAQClic: Sébastien Lépine défend bec et ongles François Bonnardel
Commission Gallant
Fiasco SAAQClic: Sébastien Lépine défend bec et ongles François Bonnardel
«Lucien Bouchard a été le Paul St-Pierre Plamondon d'une autre époque»
Ses propos concernant le chef péquiste font jaser
«Lucien Bouchard a été le Paul St-Pierre Plamondon d'une autre époque»
«Le futur Nobel de la paix, Donald Trump, où est-il?» -Nathalie Normandeau
La commission
«Le futur Nobel de la paix, Donald Trump, où est-il?» -Nathalie Normandeau
L'alcool des États-Unis à la poubelle? «Une épine dans le pied du gouvernement»
SAQ
L'alcool des États-Unis à la poubelle? «Une épine dans le pied du gouvernement»
Les transporteurs par autobus demandent à Québec de «rouvrir l'enveloppe»
Subventions réduites et coûts en hausse
Les transporteurs par autobus demandent à Québec de «rouvrir l'enveloppe»
Bébé laissé dans l'auto: «À cet âge, on a conscience d'être abandonné»
Pour aller aux danseuses
Bébé laissé dans l'auto: «À cet âge, on a conscience d'être abandonné»
«Peut-être que Trump va apprendre de ses décisions intempestives»
La commission
«Peut-être que Trump va apprendre de ses décisions intempestives»
Diplôme universitaire: de moins en moins avantageux pour les jeunes hommes
Étude de l’Institut du Québec
Diplôme universitaire: de moins en moins avantageux pour les jeunes hommes
Postes Canada: le syndicat présente de nouvelles offres
Conflit de travail
Postes Canada: le syndicat présente de nouvelles offres
Pesticides: avons-nous des pratiques sécuritaires pour la santé au Québec?
Le Canada moins sévère que l'Europe
Pesticides: avons-nous des pratiques sécuritaires pour la santé au Québec?
Enseignement: «Les choses s'améliorent» -Nathalie Normandeau
1400 pourvus en une semaine
Enseignement: «Les choses s'améliorent» -Nathalie Normandeau
«Il faut investir massivement dans la prévention» -Guillaume Tremblay
Les coûts de l'itinérance
«Il faut investir massivement dans la prévention» -Guillaume Tremblay
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
La commission
En direct
La commission
En ondes jusqu’à 15:00