Les résultats annoncés la semaine prochaine

Les réservoirs d’Hydro-Québec sont à un creux historique en raison des faibles précipitations, mais la situation n’inquiète pas la société d’État.

La PDG d’Hydro-Québec, Claudine Bouchard, assure que la sécurité énergétique du Québec n’est pas à risque.

La situation devrait s’améliorer cet automne, selon elle.

Par ailleurs, Hydro-Québec aura de bonnes nouvelles pour ses prochains résultats financiers.

