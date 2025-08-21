Les résultats annoncés la semaine prochaine

Les réservoirs d’Hydro-Québec sont à un creux historique en raison des faibles précipitations, mais la situation n’inquiète pas la société d’État.
La PDG d’Hydro-Québec, Claudine Bouchard, assure que la sécurité énergétique du Québec n’est pas à risque.
La situation devrait s’améliorer cet automne, selon elle.
Par ailleurs, Hydro-Québec aura de bonnes nouvelles pour ses prochains résultats financiers.
Écoutez la porte-parole de la société d'État, Pascal Poinlane, à La commission jeudi.
«Je peux vous donner un scoop pour les résultats du deuxième trimestre de la semaine prochaine. On est à l'équilibre entre les volumes d'importation et d'exportation, mais les prix sont tellement favorables et notre stratégie rapporte tellement qu'on va être en mesure de dégager plusieurs centaines de millions en bénéfice net.»